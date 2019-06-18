Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği" programına katıldı.

Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasından satırbaşları:

Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve Savunma Sanayii alanında yakaladığı başarılar birilerini rahatsız ediyor.

Oyun kuran, oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yapan bir ülke istiyorlar. Kendilerini yük olamayacak. Ancak karşılarında da pısırık özgüvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar.

Doğu Akdeniz'de sınırı bile bulunmayan Fransa bizim sondaj yapmamızdan neden rahatsızlık duyuyor?

Bazen bize fedailik yapıyorlar. Biz de deniz kuvvetlerimizle oralarda arama yapıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bu çalışmaları kararlı bir şekilde yapacağız.

Macron'a tepki: Sen kimsin...

Macron geçen açıklama yapıyor. Sen kimsin ki bize çekil diyorsun?

NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken Türkiye'nin s-400 almasından neden rahatsız oluyorlar? Bu da manidar. Nükleer enerjiden yararlanmamızdan bile rahatsızlık duyuluyor.

Ayrıntılar Geliyor...