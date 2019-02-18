Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Isparta mitinginde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, Suriye'deki PYD/YPD tehdidine değinerek "Daha birkaç sene önce teröristlerin cirit attığı bölgelerde bugün huzur var. Şimdi yeni bir hamlenin eşiğindeyiz. İnşallah güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı belirledik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanımı arayacağım buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin diye. Benim milletimi kimse sömüremeyecek. Zulmüyle abad olunmaz! Isparta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Isparta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Isparta Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz? Isparta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz?

"Yeni bir hamlenin eşiğindeyiz"

735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı şimdi bunlar hesaba çekiliyor.

Daha birkaç sene önce teröristlerin cirit attığı bölgelerde bugün huzur var. Şimdi yeni bir hamlenin eşiğindeyiz. İnşallah güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı belirledik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık.

"Bunu adı vurgundur, soygundur"

Ispartalı çiftçinin kilosunu 1 TL'ye sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 TL'ye alıyorsa bunun adı ticaret değil bunu adı vurgundur soygundur. Biz de devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar karşısında gereken adımları attık.

Tanzim satış noktaları sonrası market ve pazarlardaki etiketler yarı yarıya düştü.

Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Düzelirse bitiririz. Fırsatçılar devam ederse biz de sistemi sürdürmeye devam edeceğiz.