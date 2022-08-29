Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

2023 taarruzuna hazır mıyız? Maşallah. Sizlerle en son 2019'da yüz yüze kucaklaşmıştık. Araya salgın girdi, 3,5 yıla aradan sonra sizlerle bir aradayız. Dumlupınar Zaferimizin 100. yılı sebebiyle sizlerle hasret gidermek, tamamlanan eser ve hizmetlerin açılışını yapmak istedik.

Geçtiğimiz Perşembe günü Ahlat'ta Cuma günü de Sayın Bahçeli'yle Malazgirt'teydik. Milli mücadeleyle asırlardır bitip tükenmeyen kin, bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenlere Anadolu'nun vatanımız olduğunu bir kez daha gösterdik. Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda 7 düvele karşı savaşan Çanakkale'den Kutül Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı Sevr ile dermansız bırakılmıştır.

İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir zaferin girizgahını yapmıştır. Oldukça zor ve zahmetli sürecin ardından ordumuz yine bir Cuma günü 25 Ağustos'ta son hazırlıklarını tamamlamıştır. Birliklerin tertiplendiği yerde o gece ezanlar okundu. Namazlar kılındı. Dualar edildi. Son sıcak yemekler yendi ve ertesi sabah gün ağarırken hücum emri verildi. Kocatepe'den başlayıp İzmir'e kadar süren taarruz Türk ordusunun uzun aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı harekatıydı. Düşmanın makinelisi, arabası, topu, uçağı çoktu. Ama bizim askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Yunan ordusu çekilirken 200 binlik askerinin yüzde 65'ini Kütahya ve Afyon'da zaiyat olarak bırakmıştır.

Türk'ün esir edilemeyeceğini dünyaya ilan ettik

Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize dökmüştür. Aynı sayıya sahip Türk ordusunun savaştaki kaybı sadece yüzde 6,5 civarındadır. Büyük taarruz ve ardındaki çatışmalar en başarılı topyekun savaş örneği olarak geçmiştir. Sevr'i milletimiz bu topraklarda yırtarak suratlarına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik. Milletimiz ebedi vatanına sahip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir.

"Kapı kapı yeni bir fethe hazır mıyız?"

Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2023'e hazır mıyız? Kapı kapı yeni bir fethe hazır mıyız? Büyük taarruz öncesi de tıpkı bugün olduğu gibi askeri güçten mali kaynaklara kadar bu işin olmayacağını söyleyenler vardı. Mücadelenin sadece silahla, parayla değil asıl imanla, inançla kazanıldığını herkes gördü.

Büyük taarruz öncesi 100 bin kişilik kuvveti cephenin gerisine ulaştırma başarısı bile başlı başına dünya harp tarihine geçecek taktiktir. Allah Allah nidalarıyla 2 gün içinde Afyon'daki tüm cepheleri yerle bir etmiştir. Akşama doğru yükselen sela sesleri, Afyon şehrinin kurtuluşunun müjdesini veriyordu. 30 Ağustos günü aynı durum Kütahya'da yaşanmıştır. Yunan ordusu 4 gün içinde komutanlarının esir düşmesiyle tamamen dağılmış, bozguna uğramıştır. Yunan ordusunun Eskişehir'in kuzeyine doğru kaçan birlikleri kovalamayı sürdürmüştür. 9 Eylül'de nihai amaca ulaşılmıştır.

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