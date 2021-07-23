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Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Gündem Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesinde açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 13:52:00 - 2021-07-23 14:01:52

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor. Rize'deki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu. Başkan Erdoğan sel felaketi ile sarsılan Rize'ye geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesinde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sözlerimin başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

Kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmaları sürüyor. Bölgede 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yaptı. Acil ihtiyaçlar için 18 milyon liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Hasar tespit çalışması yapıldı. Bir yıl içinde toplam 550 konut inşa edeceğiz.

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