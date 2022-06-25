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Siyaset Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:42:00 -
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

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Yorumlar

TC Bursa

Bunlar yine kükrer, atar tutarlar,iç siyasete malzeme yaparlar ondan sonra günü geldiğinde bizim oylarla istediği üyeliğe dahil olurlar. Tıpkı rahip brunsonda, alman gazetecide, BAE ile olan davada, Suudi katılde olduğu gibi.

eren

Başkan degil. Genel başkan.
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