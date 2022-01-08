Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Havlayanları sustur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden, diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor. Bay Kemal, biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede dine saldıranların hesabını sormayı biliriz.

"Hızlı Tren" müjdesi

Konya-Karaman hızlı trenini bir hafta ücretsiz yapalım. İnşallah bu da bu hattın sadakası olur.

"Baş teröristleri inlerinde vuracağız"

Biz Kandil'i vuruyoruz. Şimdi hedef baş teröristleri de inlerinde vurmak. Onları da Kandil'de vuracağız, Cudi'de vuracağız. Bu ülkede duramayacaklar. Sınırdan kaçıp gidecekler.

Ayrıntılar geliyor...