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Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut cinayetinin ardından toplumda yeniden gündeme gelen idam meselesine ilişkin konuştu.

25 Ağustos 2019 Pazar 17:24
Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gerçekleştirdiği açılışın ardından konuştu.

İşte satırbaşları:

Dört buçuk aylık bir aranın ardından Trabzon ile buluşmak bizi ayrıca memnun etti. Başlamadan evvel kahraman gelin şehitlerimize bir fatiha okuyalım. Hiçbir şehidimizin kahramanlığı, fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir. Gitmeyecektir. İşte 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Giriyoruz.

Polisimizle, askerimizle, korucularımızla dağ tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sonuna kadar da sürdüreceğiz. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Rabbim hepsini de muhafaza etsin diyorum.

"Onlarla temasımız olamaz"

Bu örgütün meclisteki uzantılarına, temsilcilerine en büyük cevapları sandıkta vermeliyiz. İşte biz bu milletin alın teriyle kazandığı paraları Kandil'e gönderenlerden hesap sorduk ve onları görevden aldık mı? Aldık. Biz bunlarla dirsek temasına girmedik girmeyiz. Davetlerimize çağırmadık çağırmayız.

"Aşkı olmayanlar şehir felaketi yaşarken önceliği tatile verebilir"

Eğitimden sağlığa her alanda Trabzon'un çehresini değiştirdik. Her alanda cazibesi arttı ve artacak. Toplam 64 istasyondan oluşan 52 km'lik raylı sistemle şehir ulaşımında da yepyeni bir devrim yapmaya hazırlanıyoruz. Görüldüğü gibi Trabzon'un ülke ve bölgemizde hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul'daki attığımız adımlar. Değerli kardeşlerim attığımız adımlar bütün bunlarla birlikte daha ileri seviyeye geleceğiz. Kardeşlerim lafla peynir gemisi yürümez. Biz bu millete aşığız. Aşkı ve davası olmayanlar şehir felaketin pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İşte İstanbul bunu yaşadı.

"Sen kimin yanındasın"

CHP, sen kimin yanındasın Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var.

CHP'den tek isteğimiz kendi günübirlik menfaatlerini değil vatanın tamamını, istiklal ve istikbalimizi ilgilendiren meselelerde savunmasıdır. Atatürk'ün dediği gibi Hattı müdafaa değil, sathı müdafa. Yoksa bu millet size verdiği fırsatları geri almasını da bilir.

Emine Bulut örneği

İdam kararlarını ben tek başıma veremem. Meclisten geçecek. Oradan geçerse ben zaten onaylarım. Hele hele Emine Bulut kardeşimizin, hanımefendinin yaşadığı, artık bu ciddi bir vahşettir. Alçaklıktır. Ben babasıyla da görüştüm. Buna göz yummak, görmezden gelmek, hafife almak mümkün değildir. Bu konudaki çalışmalara ilişkin fikrimi ben hep söyledim. Meclisten geçer bana gelirse ben onaylarım.

Enflasyon tek haneye inecek

Enflasyon tek haneli rakama inecek. Bunun müjdesini veriyorum. Birçok sektörde yeniden yükselişe geçildiğini görüyoruz. Aynı şekilde devam edecek. Unutmayın hemşehrilerim. AK Parti varsa hizmet vardır. Bugün açılışını yaptığımız eserler bunun en basit örneğidir. Diyorum ki bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte Türkiye olalım. Ve birbirimizi Allah için sevelim.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 17:24
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Oguz KaganOguz Kagan33 dk önce
    Idami getirin yoksa düzelmez.
  • hasanhasan1 sa önce
    bizim yasadigimizi bos ver sana yasattiklarimiz yeter bize

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