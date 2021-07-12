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Gündem Başkan Erdoğan'dan gençlere 'güven' mesajı: Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz
Gündem

Başkan Erdoğan'dan gençlere 'güven' mesajı: Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz

Beştepe'de Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:23:00 - 2021-07-12 15:49:14
Başkan Erdoğan'dan gençlere 'güven' mesajı: Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

Siyasette sivil hayatta başarının anahtarı birlikteliktedir. Algı operasyonlarının arttığı bir dönemde platform zemininde oluşturulan dayanışmayı çok anlamlı buluyorum.

Gençlere ulaşmak onların duygularını istismar etmekle olmaz. Nitelikli genç nitelikli toplum arasında yürütülen çalışmalar gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Siyasette, sivil hayatta başarının anahtarı birlikteliktedir.

Ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde, bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor.

Türkiye'deki spor tesisi sayısını bin 575'ten aldık, 2 kattan fazla artırarak 3 bin 915'e çıkardık."

Ayrıntılar geliyor...

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