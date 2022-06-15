Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Af geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada "Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı.

Gençlere müjde

Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

EFES-2022 Tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı muhataplarına ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

CHP ve Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer alamasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

Türk hava yolları ismi

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik. Van'a suyu biz getirdik. Edremit yalı kent haline geldi. Erciş aynı şekilde. Tuşba aynı. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız eğitimden sağlığa her türlü altyapısını inşa ettiğimiz şehirlerimizde bir kıpırdanma görüyoruz. Bitlis, Tatvan ayağa kalkıyor. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız, 26'sında anma merasimini yapacağız.

Erken seçim açıklaması

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

Ankara ve İzmir'in son durumu

Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok. Birisi Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarayı gördük.

Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme meselesi de hocanın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Seçim tarihi belli olan seçimler için adayları yok. Henüz kendi temel meselelerini çözemeyenlerin milletimizin sıkıntılarına derman olması mümkün mü?

"Bu siyasi hokkabazlıktır"

Altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez ki yıpranıyor. Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu siyasi hokkabazlıktır. Bunlar defolu ürün satan tüccar gibi katakulliyle adaylarını sandıktan çıkarma peşindeler.

Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum; ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden beri ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapına dayanıyor. Her gün yalan ve iftira üzerinden höyküren bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri 'Kendisine kararımızı verene kadar sen otur' dediler.

Millet İttifakı'nın adayı...

Henüz altılı masanın adayı bile belli değilken bir meşrep fitnesi ortaya attılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya, mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. Biz bu zatın bürokrasi ve siyasetteki beceriksizliğini her fırsatta yüzüne vururuz. Ancak diğer vasıflarıyla uğraşmayız.

Millete hizmet iddiasındasınız, önce bu milletin tarihini, inancını doğru öğrenin. Milletin değerlerini aşağılayan, milletimizin bu zihniyete verdiği dersleri öğrenin. Tarihimizi bilmeden, insanımızı tanımadan ne bu ülkeye ne milletimize hizmet edebilirsiniz. Biz sabırla çalışacak, kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız.

"Bu kadının dosyası çok kabarık"

HDP'nin terör örgütü elebaşının emriyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntüleri unutmadık. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık.

Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz.