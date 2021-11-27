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Ekonomi Başkan Erdoğan'dan flaş dolar talimatı!
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan flaş dolar talimatı!

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamuoyu tarafından sıkça konuşulan dolar üzerindeki manipülasyon iddialarını aydınlatmak üzerine harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 10:42:00 - 2021-11-27 10:56:45
Başkan Erdoğan'dan flaş dolar talimatı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan DDK'ya son dönemde döviz piyasasında yaşanan anormal değer artışının sebeplerini araştırmak üzere talimat verdi. Kurum da dövizdeki manipülasyon iddialarını araştırmak üzere çalışma başlattı.

Sabah gazetesinden Nazif KARAMAN'ın haberine göre; Yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulan denetim kurumu, yüklü miktarda döviz alıp özellikle dolar ve euronun artmasına yol açan kurum ve kuruluşları tespit edecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibi, araştırma sonucunu bir rapor haline getirerek eğer bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderecek.

DDK her türlü bilgi ve belge isteyebilir

DDK, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkili.

Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarabiliyor. Ayrıca DDK, gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebiliyor. Kurum, denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebiliyor ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebiliyor. Kurum ayrıca, kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabiliyor..

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Yorumlar

cok dusunen

Bence doviz alimi yasaklansin ulkede dovizle is yapanlarin disinda doviz alim satimi yasak olmali zira Avrupada normal vatandas dolar alamiyor neden bizim ulkemiz bu kadar pervasiz insanlarin insiyatifine birakiliyor eline uc kurus para gecen dovize yatiriyor ondan sonrada gozunu doviz kuruna dikiyor bu nasil vatanseverlik bu nasil muslumanlik bu nasil Ataturkculuk bunun hicbir aciklamasi olamaz saygilarimla
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BEKÇİ_MURTAZA

YAW HE HEE TABİ TABİİ 7 DEN 10 A GİDENE KADAR NEREDEYMİŞ??
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