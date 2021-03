Başkan Erdoğan’dan "Down Sendromu Farkındalık Günü" mesajı

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine sayı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. Erdoğan, mesajına down sendromlu çocuklarla olan bir fotoğrafını da ekledi.