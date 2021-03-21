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Aktüel Başkan Erdoğan’dan "Down Sendromu Farkındalık Günü" mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan’dan "Down Sendromu Farkındalık Günü" mesajı

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine sayı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. Erdoğan, mesajına down sendromlu çocuklarla olan bir fotoğrafını da ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:14:00 -
Başkan Erdoğan’dan "Down Sendromu Farkındalık Günü" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin Telegram hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında "Özel gereksinimli yavrularımza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine sayı ve sevgilerimi iletiyorum. Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

 

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