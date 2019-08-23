Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Otobanı ile ilgili sözleri üzerine CHP'nin hedefi haline gelen Demet Akalın'a destek verdi.

Erdoğan, AK Parti'nin 18. yılı toğlantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

''Bir sanatçımız meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.''