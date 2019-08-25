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Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: Kanları yerde kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Tonya ilçesinde yapılan bir açılışta önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:26
Başkan Erdoğan'dan çok sert açıklama: Kanları yerde kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli. Yarından itibaren buraya müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabbim yolunu açık etsin. Kazancınız bol olsun.

Tonya'dan burası 25 kilometre ama zaman olarak biraz fazla alıyor. Şimdi buraya en ısa zamanda bir helport yapmamız lazım. Buraya havalimanından helikopterle gelecek iş adamları olacaktır.

Buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımızda göreceksiniz iş adamlarımız helikopterle gelecek ve hafta sonlarını burada geçirecekler göreceksiniz.

"52 milyonu aştık"

Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor. Otellerimiz ne kadar artarsa turistler daha çok Trabzon'a gelecek hele bu yayla evlerini gördüklerinde durum çok daha farklı olacak.

Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bereketi bol olsun. Hayırlı olsun.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

"Tabi bugün biliyorsunuz şehitlerimiz var. Bu konuda bakanlarımla da görüşüyorum. Onlardan da 24 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak dedik. Öyle de yapıyoruz. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Rahmetiyle cemaliyle karşılasın. Ailelerine milletimize sabırlar versin"

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Trabzon

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