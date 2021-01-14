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Aktüel Başkan Erdoğan'dan aşı kararı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan aşı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün koronavirüs aşısı yaptıracağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:14:00 - 2021-01-14 17:21:06
Başkan Erdoğan'dan aşı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün Kovid-19 aşısı yaptıracağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birazdan Ankara Şehir Hastanesi'nde olması bekleniyor.

Analizlerinin tamamlanmasının ardından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen Kovid-19 aşısı CoronaVac, Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanmıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı akşam 14 Ocak 2021 saat 17.00 itibariyle 237 bini aştı.

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