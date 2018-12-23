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Başkan Erdoğan’a saldırdılar! RTÜK, Halk TV’ye kör

Yerli ve milli bir yayın politikası benimseyen AKİT TV’ye jet hızıyla astronomik cezalar kesen RTÜK, Halk TV’nin ihanete varan yayınlarını ise görmezden geliyor. Çektiği üçüncü sınıf komedi filmlerinde ayı oynatmasıyla bilinen Müjdat Gezen’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Sen bizim vatanseverliğimizi sorgulayamazsın, haddini bil” sözleri ile içkiye övgüleri RTÜK’ün kapsama alanına girmedi.

23 Aralık 2018 Pazar 11:39
Başkan Erdoğan’a saldırdılar! RTÜK, Halk TV’ye kör

Yerli ve milli yayın çizgisiyle takdir toplayan Akit TV’ye jet hızıyla astronomik cezalar kesen RTÜK, Halk TV’nin skandallarını görmezden gelmeye devam ediyor. Daha önce Gezi Parkı provokasyonu, 17/25 Aralık kumpası, MİT Tırları ihaneti ve 15 Temmuz akşamı FETÖ’cü hainlerin giriştiği darbe teşebbüsüne ekranlarını açan Halk TV yeni ihanetlere imza atıyor. Yapmış olduğu provokatif yayınlara karşı caydırıcı bir ceza almayan Halk TV, bölücü ve kışkırtıcı yayınlarına bir yenisini daha ekledi. 28 Şubatçıların akredite gazetecisiUğur Dündar sunduğu Halk Arenası programında milletin iradesine kin kusuldu. Sanat adına yaptığı tek şey ‘ayı oynatmak’ olan Müjdat GezenSen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil” sözleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdı.

Hakaret ayakta alkışlandı

Ucuz komedi filmleri çeken azılı millet düşmanı Müjdat Gezen siyasi iradeye meydan okudu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Haddini bil’ diye seslenen ve darbe imalarında bulunan, alkollü içkiye övgüler düzen Gezen, programdaki konuklar ve seyirciler tarafından çılgınca alkışlandı.

Darbe bildirisini gönüllü okudu

15 Temmuz akşamı FETÖ’cü hainler tarafından girişilen darbe teşebbüsüne de en çok sevinenlerin başında Halk TV gelmişti. Öyle ki TRT’de zorla okutturulan darbe bildirisi, Halk TV tarafından gönüllü bir şekilde defalarca okunmuştu. Normal şartlar altında yayın lisansı iptal edilmesi gereken bir medya kuruluşu bu ihanetinden de ciddi bir ceza almamıştı. Milli iradeden ve devletin bekasından yana bir yayın politikası izleyen Akit TV’ye en ufak şikayette en ağır cezalar yağdıran RTÜK ise Halk TV’yi sadece seyretmekle yetiniyor.

Milli irade düşmanı yayınlar

Geçtiğimiz aylarda, Mine Kırıkkanat’ı ekranlarına çıkartan Halk TV, yine halka kin kusmuştu. Açık açık millete zulüm edeceklerini haykıran Kırıkkanat üzerinden provokatif bir yayına imza atan Halk TV, RTÜK tarafından ciddi bir yaptırıma uğramamıştı. 16 Nisan referandumu öncesi ‘evet’ oyu verecek vatandaşların denize dökülmekle tehdit edildiği yayın da Halk TV tarafından yapılmıştı. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un, ağzından köpükler saçarak halkı tehdit etmesi alkışlar eşliğinde yayınlanmıştı. Milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı provokasyonunda kışkırtıcı yayınların odağı Halk TV olmuştu. 17/25 Aralık sürecinde FETÖ’cülerin düzmece iddialarını delil diye ekranlarına taşıyan Halk TV, örgütle işbirliğine gitmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 11:39
  1. Akit TV
  2. RTÜK
  3. Halk TV
  4. Gezi Parkı provokasyonu
  5. 17/25 Aralık kumpası
  6. MİT Tırları ihaneti
  7. 15 Temmuz
  8. FETÖ
  9. 28 Şubat
  10. Uğur Dündar
  11. Halk Arenası
  12. Müjdat Gezen
  13. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  14. FETÖ’cü hainler
  15. darbe teşebbüsü
  16. TRT
  17. Mine Kırıkkanat
  18. 16 Nisan referandumu
  19. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt
  20. 17/25 Aralık süreci

YORUM YAZ

  • Onur yılmazOnur yılmaz34 dk önce
    Kendisi önce haddini bilsin sonra biz biliriz.o herkese saldırırken saldırıyor
  • Hüseyin AtacanHüseyin Atacan34 dk önce
    Haberin muhtevasına hakkında eleştiri yaptığınız kişilerin sözlerinden alıntı yapmadığınız sürece yazdıklarınızın bir anlamı yoktur. Ben iktidar, başka bir kurum veya kişi hakkında hangi hakaret cümlelerinin kullanıldığını bilmek isterim.
  • AliAli57 dk önce
    Ne demiski hakaret yok ...
  • Kocasolak Kocasolak 59 dk önce
    Ak partimizin PISIRIK, KORKAK iktidarı bunlara İZİNZ veriyor. CHP iktidar olmadığı halde bir tv buna benzer bir yayın yapsın da gör bak neler oluyor.
  • TolgaTolga1 sa önce
    Siz mi yerli ve milli yayin yapiyorsunuz ...

Günün Özeti

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