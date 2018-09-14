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Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'da Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tertip edilen törenlere katılacak.

14 Eylül 2018 Cuma 15:00
Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu’nun teşkilinin ve Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere yarın Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile stratejik ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:00
  1. Ordu
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Azerbaycan
  4. törenler
  5. resmi ziyaret

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