Başkan Erdoğan: Yaptırımlar dünyanın dengesini bozar

Muhammet Kutlu/TBMM

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıllık AK Parti iktidarının ülkemize kazandırdıklarının muhasebesini yaparken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını da deşifre etti. ABD’nin İran’a yaptırım kararını da değerlendiren Erdoğan, “Biz yaptırımları doğru bulmuyoruz” dedi.

Durmak yok yola devam

AK Parti’nin 16. yılının kutlandığını hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu; “Geçtiğimiz cumartesi günü önemli bir yıl dönümünü geride bıraktık. 3 Kasım itibarıyla göreve başlayan AK Parti iktidarının 17’nci yılına girdik. Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti’den yana koyarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma isteğini göstermiştir. 16 yılda 14 seçimle milletimizin karşısına çıktık, her defasında durmak yok, yola devam mesajı aldık. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri hatırladığımızda bu teveccühün boşa olmadığını görüyoruz.”

“Eğitim bütçede ilk sırada”

Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttiklerini anlatan Erdoğan, “Demek ki 1’e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. 75 üniversiteyi 206’ya çıkardık, biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız” diye konuştu.

“Sağlık ülkemizde en büyük hizmetleri verdiğimiz alanların başında geliyor” diyen Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu Bay Kemal’in genel müdürlüğü döneminde bunlar ölülerimizi bile rehin aldılar. Bugün ülkemizde Genel Sağlık Sigortası’nın şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur. Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR’ına en modern cihazlarla donattık.”

“Ne kadar örgüt varsa tepeledik”

“Emniyet konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye, her türlü eylemle mücadelede en başarılı sonuçları bizim dönemimizde almıştır” bilgisini aktaran Cumhurbaşkanı, “Karanlık güçlerin üstümüze saldığı ne kadar örgüt varsa, tepeledik, tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Vatandaşa ucuz et”

Konuşmasında et fiyatlarına da değinen Erdoğan, “Kısa zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Bütün bunlara rağmen hâlâ et fiyatlarının artmasının da talepte olan fazlalıktan olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. Gerekirse cari açığı düşünmeden ithale gider piyasayı balanse ederiz” bilgisini aktardı.

Türkiye yaptırımdan muaf

Erdoğan toplantının ardından gazetecilerin İran’a yönelik ABD ambargosu ile ilgili sorusunu değerlendirdi. “Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar uluslararası hukuka da uluslararası diplomasiye de. Artık dünya barışla dayalı bir süreci yaşamak istiyor. Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz. Benim imkânım gücüm var dolayısıyla ben her şeyi yaparım olmamalı. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Öyleyse böyle bir şeye uyamayız, kabullenemeyiz.”

Yıldırım’ın adaylığı

Erdoğan, gazetecilerin, “İstanbul adayı konusunda Binali Yıldırım’ın ismi geçiyor” sorusuna da “Gönlümüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var” diye yanıt verdi.

Her öğrencimizin bir fidanı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batıkent Haydar Aliyev Ormanı'nda düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" programına katıldı. Her öğrencinin kendi adına bir fidanı olacağına işaret eden Erdoğan, “Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. İnşallah diktikleri fidanlar ağaçlara, ağaçlar da ormanlara dönüşecek. Bugün okul bahçelerinde koşturan, gözlerinin ışıltısı yüreğimizi ısıtan çocuklarımızla beraber ülkemizin ormanları, ekonomisi, güzellikleri de büyüyecek” değerlendirmesinde bulundu.