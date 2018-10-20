Başkan Erdoğan: Ülkenin geleceği, kılıçla kalemin ucundadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapacağı Diyarbakır Stadyumu'nda Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali'nin kapanış törenine katılacak ve ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yapacak.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Diyarbakır Gençlik Festivali'nin bölgemiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, Diyarbakır Valiliğimizi, Okçular Vakfımızı tebrik ediyorum.

Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen gençlik festivalinin Ekim ayında Diyarbakır'da tekrarlanıyor olmasını anlamlı bir tercih olarak görüyorum. sanat, kültür, eğlence ve daha çok etkinliğin içinde yer aldığı bu festivalin, Diyarbakır'ın değişen yüzü olacağına inanıyorum.

Bizim Diyarbakır sevgimiz öyle lafta değildir. Biz Diyarbakır'ı istismar etmek değil, imar etmek için, huzura kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu yıl üçüncü defa Diyarbakır'a geliyor, sizlerle kucaklaşıyoruz.

'Bu gençlik diyarbakır'ın ve ülkemizin geleceğidir'

Diyarbakır’ın her meselesini takip ediyoruz. Hele konu Diyarbakırlı gençlerimiz olduğunda elimizde ne gelirse yapmayı boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Bugün burada gençlerimizle birlikte olmanın gücümüze güç kattığını, mücadele azmimizi bilediğini hissediyoruz. Çünkü biz bugün burada karşımızda Selahaddin Eyyubi’nin torunlarını görüyoruz. Biz burada Fatih’in evlatlarını görüyoruz. Çünkü biz, bugün burada karşımızda Asım’ın neslini görüyoruz. Çünkü biz bugün burada karşımızda, ‘zaman bendedir ve mekan bana emanettir’ şuurundaki bir gençlik görüyoruz. Bu gençlik ki peygamberlerin, sahabelerin, kültür sanat insanlarının şehri Diyarbakır’ın ve ülkemizin geleceğidir.

Bu gençlik ki umudumuz, ümidimiz her şeyimizdir. Gençler Diyarbakır’ın ve 80 vilayetimizin tüm gençleri bu büyük sorumluluğu üstlenmeye hazır mıyız? Kendimizi her alanda en iyi şekilde yetiştirmeye hazır mıyız? Bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak, istikbalimizi karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Bu ülkenin hepsini, 81 milyonun tamamını kucaklayarak yolumuza devam etmeye hazır mıyız?

'Kılıcınız keskin olacak ki...'

Bu gençlik yanımızda oldukça ulaşamayacağımız hedef, galip gelemeyeceğimiz mücadele yoktur. Bir ülkenin kuruluşu ve geleceği kılıçla, kalemin ucundadır. Kılıcınız keskin olacak ki vatanınıza göz dikenlere fırsat vermeyesiniz. Kaleminiz güçlü olacak ki nesillerinizi geleceğe hazırlayabilesiniz. Türkiye, hem kendini savunmanın hem geleceği inşa etmenin çabası içindedir. Her iki konuda da çok önemli mesafe kat ettik.

'Adı ve iddiaları ne olursa olsun...'

Bundan birkaç yıl önce kimi şehirlerimizde bazı mahallelerde çukurlar kazarak, ülkemizin geleceğini oraya gömmek istediler. Biz de bu abideleri diktik. Onlar çukur kazdılar, biz ise bu abideleri diktik. Diyarbakır halkı devletinin yanında dimdik durdu ve teröristleri hüsrana uğrattı. Sınırlarımız içinde başaramadıklarını dışarda yapmaya çalıştılar. Ona da izin vermedik. Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez. Adı ve iddiaları ne olursa olsun, tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar. Benliklerini 1 dolara Amerika’daki şarlatana satan FETÖ’cüler ve islam adına Müslümanları katleden DEAŞ’lılar ile, kendi ülkesine kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Dinimizin değerlerini istismar ederek, Kürt kardeşlerimizin adını istismar ederek savaş açanların gerisindeki silüet aynıdır. Türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, süryanisiyle, arabıyla, balkan veya Kafkas göçmeniyle vatandaşımızın tek bir devleti vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Kendine başka kimlik arayan, başka devlet arayan yakın tarihte örneğini gördüğümüz gibi evini de ailesini de onurunu da kaybetmeye mahkum oluyor. Türkiye, her kesimden insanımızın ortak gayretiyle bu tuzağa düşmemiş, oyunuz bozmuştur. Bugün hala birliğin, beraberliğin, kardeşliğin değil de bölücülüğün diliyle konuşanların tek derdi ellerindeki siyasi ve ekonomik rantın kaybetme korkusudur.