Başkan Erdoğan: Tüm partileri Anayasa çalışmasına davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde konuştu. Yeni Anayasa çalışmaları hakkında önemli mesajlar veren Erdoğan, darbecilere karşı duran bir milletin, darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyledi.

"Hep birlikte yazdığımız 15 temmuz destanı bu bakımdan bir dönüm noktasıdır" diyen Erdoğan, "Önümüzde yeni bir dönem ve fırsat var. Yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmaktır bu. Salondaki başkanlık kürsüsünün arkasında yazan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünün hakkını ancak bu şekilde verebiliriz. 41 yıllık tarihinde irili ufaklı değişiklikle yamalı bohçaya dönen anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Esasen yeni anayasa meselesi 10 seneyi aşkın süredir ülke gündemindedir. Hatta yarım kalmış olsa da adımlar oldu. Cumhur ittifakı olarak 2021'de kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından siyasi partileri davet ettik ama karşılık bulmadı davetimiz. Şikayet edenler konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi. Ümidimizi kaybetmedik. Her anayasanın ayrı hikayesi var. Bugün ülkemizin şartlarını ilk defa demokratik işleyişinin bir anaysa hazırlamaya uygun olduğuna inanıyoruz. Türk demokrasinin olgunluk seviyesi, 60 darbesi ile başlayan kötü geleneği sona erdirmeye yeterlidir." dedi.

Erdoğan, "Devletin ve milletin ortak geçmişini kuşatmayan anayasa ülkeye fayda getirmez. Şahsım ve cumhur ittifakı partileri olarak tüm parti ve vekilleri, toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli, yerli, sivil, vizyoner bir anayasa isteyen herkesin, bu çağrının muhatabı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Hep birlikte konuşup tartışıp kararlaştırabiliriz. Ülkenin kırmızı çizgilerine uygun şekilde yaklaşabilelim yeter ki. Bunu başardığımızda tüm konuların üstesinden geleceğiz. Türkiye milletin hayali olan böyle bir anayasayı hak ediyor. Türkiye toplumun gerisinde kalan değil toplumun ufkunu açan anayasayı hak ediyor. Darbecilere karşı duran bu necip millet demokrasiyi sivil anayasa ile taçlandırmayı fazlasıyla hak ediyor. Cumhuriyetin yüzüncü yılını yeni anayasa ile taçlandıralım.

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Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız. Türkiye Yüzyılı anayasası çalışmaları için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer partilerden de aynı yaklaşımı bekliyoruz."