Başkan Erdoğan takdir toplamaya devam ediyor! Tahıl Koridoru açılmasaydı aç kalacaklardı

Tüm dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu dünyanın en büyük çocuk sağlığı oluşumu olan Uluslararası Pediatri Kurumu'nun Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, 66'ncı Türkiye Milli Pediatri Kongresinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin önderliğinde, Birleşmiş Milletler ile Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki mutabakat ile dünyadaki gıda krizinin çözülmesi noktasında en büyük hamle olan “tahıl koridoru” anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın imzalanmamış olması durumunda Afrika kıtasında ve uzak doğu ülkelerindeki çocukların açlık ile mücadele etmek zorunda kalacağını açıklayan Hasanoğlu, bu ülkelerdeki çocukların tek ve ana besin maddesinin “tahıl” olduğunu söyledi.

Dünyada bir gıda krizinin yaşanmasını beklediklerini ancak Ukrayna - Rusya arasındaki savaşın bu durumu oldukça hızlandırdığını dile getiren IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, tam da bu noktada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Ukrayna - Rusya ile anlaşma zemini sağlayarak tahıl koridorunu kurmasının hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hasanoğlu, şunları kaydetti:

“Uluslararası Pediatri Kurumu olarak, gıda krizi konusunun yakın gelecekte çocuklar adına tehlike oluşturacağını hem Birlemiş Milletlere hem de Dünya Sağlık Örgütüne ülkelerden bize gelen raporlar doğrultusunda sunmuştuk. Fakat Ukrayna - Rusya savaşı sonrasında ortaya farklı bir tablo çıktı. Tahıl krizi olduğu zaman, bu yoksul ülkelerdeki çocuklar için çok büyük bir tehlike.

Çünkü yoksul ülkelerdeki çocukların ana besin maddesi zaten tahıl. Refah seviyeleri yüksek olan ülkelere gittiğinizde ve besin açısından baktığınızda gıdaların 5 gruba ayrıldığını görürsünüz. Bunlar tahıllar, meyve ve sebzeler, protein ve süt ürünleri olarak 5 grupta inceliyoruz. Zengin ülkelerdeki çocukların her türlü şekilde de beslendiğini görürken, maalesef yoksul ülkelerdeki çocukların tek ve ana besin maddesinin tahıl olduğunu görüyoruz. Yani tahıl krizinin çözümü ile beraber yoksul ülkelerdeki çocukların açlıkla mücadelesinin de önüne geçilmiş oluyor. Bu yüzden biz bu konuyu Birleşmiş Milletlere de Dünya Sağlık Örgütüne de dile getirdik. Bu konunun çözümü Afrika'daki çocuklar ve uzak doğudaki ülkeler için bir umut kaynağı oluyor.”

Afrika'daki çocukların tek ana besin kaynağının tahıl olduğunun altını çizen Hasanoğlu, “Uluslararası Pediatri Kurumu olarak vurgulamak istediğimiz konu şu, tahıl Afrika'daki ya da uzak doğu ülkelerindeki çocuklar için tek besin maddesi. Çünkü bu ülkelerdeki çocuklar, zengin ülkelerdeki çocuklar gibi, ete, proteine, meyve ya da sebzeye kolaylıkla ulaşamıyorlar. Bu çocuklar açlıkla mücadele ediyorlar. Yani siz bu çocukların elinden tahılı aldığınızda, ana besin maddelerini aldığınız için bu çocuklar açlık ile mücadele etmiş oluyor. Şu anda da bu gemilerin yola çıkabiliyor olması, hızlı bir şekilde ilerlemesi, sürecin hızlanması bu çocukların açlıkla mücadelesi açısından oldukça önemli. Bizim dile getirmek istediğimiz hem Birleşmiş Milletlerde hem de Dünya Sağlık Örgütünde bu oldu. Türkiye'nin tahıl krizinin çözülmesi konusundaki hamlesi dünyada gıda krizinin çözülmesi noktasında önemli bir hamle iken, yoksul ülkelerdeki çocukların hayata tutunması açısından da yine oldukça büyük bir hamledir” açıklamasında bulundu.