Başkan Erdoğan net konuştu! Tümü yasaklansın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için geldiği ABD’de, “Türkiye’nin DAEŞ ve PKK’ya karşı yürüttüğü meşru operasyonları eleştiri yağmuruna tutanlar; devlet terörü uygulayan rejimler karşısında hiçbir adım atmıyorlar. Dünyadaki devler, savaşlar ile ilgili ağzını açarsa ‘kimyasal silah’ diyerek karşı tavır koyuyorlar. Kimyasal silahtan şu anda çok daha fazlası konvansiyonel silahlarla öldürülüyor. Hiçbir zaman bu liderlerin ağzından konvansiyonel silahla ilgili açıklama duymazsınız. Sonucu insanlığın ölümü olan hangi silah olursa olsun bunun yasaklanması gerekir. Birçok devlet kılını bile kıpırdatmadı” dedi. TURKEN Vakfı’nın Geleneksel Gala yemeğine katılan Erdoğan, vakfın bursuyla eğitim alan öğrencilere hitap etti. Erdoğan, şu mesajları verdi:

FETÖ’NÜN MUSALLAT OLDUĞU ALAN



TURKEN Vakfı, 4 yıl önce dikilen fidan kök saldı, meyve vermeye başladı. Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat Türken faaliyetleri ile ülkemizin gururu oldu. Uzun yıllar FETÖ’cu hainlerin musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında önemli projelere imza attı. Türken 4 yıl gibi kısa bir sürede yurtdışındaki gençlerin yuvası, ailesi, arkadaşı en yakın dostu haline geldi..

NE KADAR ACI



Ümmet ve insanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Hem insanlığımız hem de kardeşliğimiz sınanıyor. Yüzyıllar boyu insanlığın ilim, irfan merkezi olan şehirler kan ve gözyaşı ile anılıyor. Meşhur Musul Kütüphanesi işgalcilerin elinde enkaza döndü. BağdatKütüphanesi’nin hazine değerindeki kitapları ya imha edildi ya çalınarak kaçırıldı. İslamcoğrafyasının kardeş kavgaları ve çatışmalarla gündeme gelmesi ne kadar üzüntü vericidir. Kenetlenmiş tuğla gibi olması gerekenler emperyalist kışkırtması ile her gün birbirinin kanını döküyor. Böylemi olmalıydık bu hale mi düşmeliydik? Mümin isek, Müslüman isek böyle olamayız. Barışın sembolü Kudüs ayakta alma mücadelesi veriyor. Müslümanların güçsüzlüğünden cesaret alan İsrail, ilk kıblemizin İslami karakterini silmeye çalışıyor. İşgale direnen Filistinleri ise terörist yaftası ile dünyanın gözü önünde katlediyor. Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesi karşı sesini çıkarmıyor... Kudüs kırmızı çizgimizdir. İlk kıblemiz Kudüs’ü işgalcilerin insafına teslim etmeyeceğiz.

KONVANSİYONEL SİLAHLAR ÖLDÜRÜYOR



Bir ülkenin iki dudağı arasından ‘hayır’ çıktı mı, bitti iş. Ondan dünya beşten büyük, BM reforme edilmesi gerek diyoruz. BM değişmeli. 194 üyenin de daimi üye olarak görev yapacağı dönüşümlü bir sistem oluşturulmalı. Her kıtanın temsil edildiği; her inancın, her rengin temsil edildiği BM Güvenlik Konseyi olmalı. Belli bir grubun, inancın değil, hepsinin yer alabileceği bir BM, dünyanın o beklenen barış, adil kokulu havasını teneffüse imkan verir. Türkiye’nin DAEŞ ve PKK’ya karşı yürüttüğü meşru operasyonları eleştiri yağmuruna tutanlar; devlet terörü uygulayan rejimler karşısında hiçbir adım atmıyorlar. Dünyadaki devler, savaşlar ile ilgili ağzını açarsa ne diyor: ‘Kimyasal silah’ diyerek karşı tavır koyuyorlar. Kaç kişi öldü? 100, 200, 3 bin, 5 bin. Konvansiyonel silahlarla yüz binler öldü. Konvansiyonel silahları kullananlara karşı dünya bir şey diyor mu? Sene 1915; o dönemlerde kimyasal silahlarla ilgili karar var ve o karar hâlâ egemen. Güncellenmesi lazım. Adaletsiz bir anlayış olmaz. Kimyasal silahtan şu anda çok daha fazlası konvansiyonel silahlarla öldürülüyor. En yakın deneyimi Ortadoğu’da. Hiçbir zaman bu liderlerin ağzından konvansiyonel silahla ilgili açıklama duymazsınız. Kimyasal, konvansiyonel hepsi beraber değerlendirilmeli. Sonucu insanlığın ölümü olan hangi silah olursa olsun bunu bir defa yasaklanması gerekir. Bir çok devlet kılını bile kıpırdatmadı.

FETÖ NEDEN VERİLMİYOR?



FETÖ denilen teröristle ilgili olarak, istedik maalesef vermediler. Bunlar tabi bizde soru işaretlerini doğuruyor. 400 dönümlük arazide beyler gibi yaşıyor. Neden verilmiyor, manidardır. Bu kadar para nereden geliyor diye bakılınca şu ABD’den charter schooldan elde edilen para 800-850 milyon dolar.