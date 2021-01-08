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Teknoloji Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Tüm testleri başarıyla tamamladı
Teknoloji

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Tüm testleri başarıyla tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli ve milli imkanlarla üretilen Hisar-A hava savunma sistemi tüm testleri başarıyla tamamladı. Seri üretime hazır hale gelen Hisar A, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kritik noktalara konuşlandırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:11:00 -
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Tüm testleri başarıyla tamamladı

"HİSAR-A+", Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonuyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını açıklamıştı.

Hisar'ın özellikleri

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor. Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.

 

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