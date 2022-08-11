Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yüzde 35 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin yerli enerji üretiminde en önemli kaynak su kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, su miktarını azaltmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.

Kapasite artırıldı

Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik üretim kapasitemizi kısa sürede 2,5 kat artırdık. Ülkemizde yanan her üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarından gelmektedir. Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni hidroelektrik santrali katıyoruz. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller kendilerini 6 yılda amorti edecek.

Baraj sayısı 930'a çıktı

Son 20 yılda ülkemize bugün açılışımızı yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santral kazandırmış olmanın gururunu duyuyoruz. Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Sulama ve içme suyu olarak kullanılanlarla beraber baraj sayımız 930'u bulmuştur. Su medeniyettir, suyunuz varsa medenisiniz, suyunuz yoksa gayrimedenisiniz. Hatta ülkemiz sınırlarını da aşıp döşediğimiz borularla Kıbrıs'a kadar su götürdük.

En büyük 2. baraj

Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak. Proje kapsamındaki diğer barajları da hızla inşa ederek toplamda 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayacak bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Neresinden bakarsanız bakın, ülkemizin sınırlı su kaynaklarını en verimli kullanacak projeleri yapmaktayız. Bu yatırımların değeri daha iyi anlaşılacaktır.

Şimdi sıra 2023 hedeflerinde

Biz dünyaya sözümüzü, ülkemizi eserlerimizle donatarak söyledik, söylüyoruz. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda hep daha büyük hedefler vardır. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz.

Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak

E bunların aklı bunu almaz. Biz oralarda yeri geldi günler bekledik ya ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı köprü ile ulaştıracak? Bunlar medeniyet dediğin zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara, bunları anlıyorlar. Biz ne dedik? Batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var mı? Var. Bu kadar üniversiteye ne gerek var dediler. Yahu bizim derdimiz Hakkari'deki yavrumuzu İstanbul'a taşımak değil, bütün profesörlerimizi oralara taşımak. Bütün hocalarımızla beraber buralarda var mıyız, varız. Medeni olmak budur, çağı yakalamak budur, çağdaş mücadele budur.

Yüzde 30-35 indirim

Şehir hastaneleri kuruyoruz değil mi? Ankara'da 2. şehir hastanemizi de bir iki aya açıyoruz. Arkadan Kocaeli ve İzmir geliyor. Bunları iki üç ay içinde yapıyoruz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek.