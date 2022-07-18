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Siyaset Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak
Siyaset

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı" sonrası müjdeleri peş peşe sıraladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 19:38:00 - 2022-07-18 19:38:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Başkan Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli müjdeleri duyurdu.

Erdoğan'dan öğretmenler, Kur'an Kursu öğreticileri ve tıp okuyan öğrencilere müjde

Erdoğan açıklamasında, ''Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca müjdeyi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın müjdesini paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız açıkladı: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıflarında okuyan, kurum personeli gibi mesai yaparak, nöbet tutarak çalışan, bilfiil hastalarla ilgilenen İntörn hekimlere ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak."

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