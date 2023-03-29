Başkan Erdoğan milyonlara asgari ücret müjdesini verdi! O tarihte yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacağını söyledi.

Asgari ücrete ne zaman zam olacak? Soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Seçim öncesi asgari ücrete zam olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hayır öyle bir şey yok. Bütün zamları zaten açıkladık." dedi.

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Temmuz'u bekleyecekler, Temmuz'da var." diye konuştu.

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