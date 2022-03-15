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Siyaset Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu
Siyaset

Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 12:05:00 -
Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda; milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı.

Programda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.

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Yorumlar

432

sanki öneriler anında uygulamaya giriyorda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hantallaşan sistem tek bir kişide herşey hızlı ilerlemiyorbana göre cumhurbaşkanlığı politika kurulları çok gereksiz zaten bakanlıklar var aynı şeyi yapıyorlar daha politika kurullarına ne gerek var onlar varsa o zaman bakanlıklar olmasın saçma bir sistem güya bürokrasiden kurtulanacaktı yine aynısı hatta daha kalabalık oldu
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