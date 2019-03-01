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Başkan Erdoğan memleketi Güneysu'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 22:58
Başkan Erdoğan memleketi Güneysu'da

Artvin'de katıldığı toplu açılış töreninin ardından helikopterle memleketi Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inip, otobüs içerisinden kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Güneysu Merkez Camisi önünde otobüs içerisinden vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başladı.

Erdoğan, önce Ardahan ardından da Artvin'de bulunduklarını, hava koşulları çok ağır olduğu için Ardahan'dan Artvin'e karadan gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Buna rağmen hem Ardahan'da hem de Artvin'de muhteşem ve coşkulu kalabalıklara hitap etme imkanını bulduklarını, bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Erdoğan, yarın da Rize'de tüm hemşehrileriyle beraber olacaklarını dile getirdi.

"Birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız?"

Erdoğan, Güneysu'nun hep rekorlara alıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"31 Mart'ta Güneysu'da bu evladınıza inşallah bu rekoru kırmaya hazır mıyız? Birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız? İnşallah yarın da Rize'de hep beraber gereken cevabı vereceğiz. Ondan sonra Trabzon'a geçeceğim. Yarın akşam yine evimdeyim, sonra da ertesi gün Ordu, Samsun. Durmak yok, yola devam."

Vatandaşlara, "Yalnız siz bu ara çay bulamıyor muşsunuz" diyerek, kalabalığa kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıtan Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:58
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Rize
  5. Ordu
  6. Artvin
  7. Recep Tayyip Erdoğan

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