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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-19 14:17:00 -

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

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