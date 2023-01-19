Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor...
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Ayrıntılar geliyor...
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor...
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Ayrıntılar geliyor...
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