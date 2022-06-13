Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni sondaj gemisinin adını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz kelşfi olan Karadenzi Gazı'nda kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023 yılında milletimizin hizmetine sunulacağını belirtmiştik.

Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirirken, teslimatı uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Teslimatlaırmızı almaya başladık. Yavuz Sondaj Gemimiz açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek sistemleri yerleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimini yapğacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

Derin deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Karadaki boru hattının da yapımına başlıyoruz.

Bu projenin ilk etabında doğal gaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu'nu Batı Karadeniz Doğal gaz Boru Hattı Faz-1 'i inşa ediyoruz.

Artık araştırmalarımızı kendimiz yapıyoruz

4 sondaj gemimiz, 2 de sismik araştırma gemimiz var. Artık araştırmalarımızı kendimiz yapar hale geldik. Bundan 2 sene önce Karadeniz gazının müjdesini verdiğimizde bu hazımsızlığın zirve yaptığını gördük. Keşfettiler ama çıkaramayacaklar dediler. Gazın fayda vermeyeceğini söyleyen ahlaksızlar oldu.

Türkiye'nin 20 yıldaki her kazanımda büyük bir emek var hedefelerimizi gerçekleştirmek için çok çalıştık. Berat Albayrak ve halefi Fatih Dönmez çok önemli çalışmalar yaptılar. Dünyada sıcak çalışmalarla birlikte gaz ve petrol fiyatları zirve yaptı.

Küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Enerjide ülkenin tüm kaynaklarını ortaya çıkarmak için büyük çaba gösteriyoruz. Altına bakmadık yer, deşilmedik yer bırakmayacağız. Daha önce kiralama ve ihale ile sürdürdüğümüz arama çalışmalarını kendi imkanlarımızla sürdürmeye başladık. Bu açıdan dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline geldik. Bir süre önce yeni nesil gemimizle filomuzu çok çok güçlü hale getirdik.

4. Sondaj gemimizin adını Abdulhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Sadece karadenizde değil Doğu Akdeniz'de varlığımızı sürdürüyoruz. Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız ne de haramilere hakkımızı yediririz. Bizim olanın zorbalık veya ayak oyunları ile kopartılmasına müsade etmeyiz.