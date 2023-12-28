Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı! 3 gün içinde 59 teröristi gömdük

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Trafik kazasında hayatını kaybeden 10 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sis, kar, gizli buzlanma, yağmur gibi yol ve sürüş güvenliği gibi risklerin arttığı kış mevsiminde sürücülerimizi daha dikkatli olmaya çağırıyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHTARLARA MESAJ

Muhtarlarımızı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhtarlarımız da bizi özlemiş. En son geçen yıl ekim ayında Ankara'ya gelen muhtarlarımız için otel konforunda bir muhtarlar evinin açılışını yapmıştık. Yaşadığımız fevkalade dönem sebebiyle bu yıl sizlerle arzu ettiğimiz sıklıkla bir araya gelemedik. 2015 şubatından bu yana on binlerce muhtarımızla kucaklaştığımız toplantılar yaptık. Niçin bu kadar sık irtibat halindeyiz? Çünkü muhtar yönetim sistemi piramidinin temelidir.

En geniş ağının temsilcisidir. Aynı sistemin en üst temsilcisi olarak, muhtarlarımızla sırt sırta verdiğimizde hem milletimizin nabzını en iyi şekilde tutacağımızı hem de 85 milyonun her bir ferdine ulaşabileceğimizi biliyoruz. Muhtarlar da bize bu konuda her türlü desteği veriyor.

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Muhtarlarımızın maaşlarını, sigorta primlerini ve özlük haklarını yaptıkları işle mütenasip seviyeye getirdik. Köylerimizdeki ve mahallelerimizdeki metruk yapıları, muhtarlarımız sistem üzerinden bildirebiliyor. Afet sonrası yapılan ayni yardımların dağıtım sistemine de muhtarlarımızı dahil ettik. Önümüzdeki dönemde bu hizmetleri çok daha ileriye taşıyacağız. Muhtarlık kurumu, bizim idari sistemimize mahsus bir yapıdır.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZA TALİMAT VERİYORUM"

Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum. Muhtarlıklarımızın yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alın. Gerekiyorsa diğer bakanlıklarımızın görüşlerini alarak çalışmayı süratle tekemmül ettirelim. Yetişirse Meclis tatile girmeden, yetişmezse önümüzdeki yasama yılında inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturmayı arzu ediyoruz. Biz buralara 'Muhtar bile olamaz' manşetlerini çiğneyerek geldik.

"BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ..."

Asıl mesele ülke içinde birilerinin hala Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada neye tekabül ettiğini farkına varamamış ya da kabul edememiş olmasıdır. Her konuda bu çarpıklığın tezahürleri ile karşılaşıyoruz. Ülkemizdeki siyasi ve sivil muhalefetin içler acısı hali bizi üzmekle birlikte biz yükümlülüklerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız. Devletimizin üniter yapısını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafaa etmek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesini her şart altında gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir. Buradan kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin son 6-7 yılı terörle mücadele tarihimiz açısından en başarılı, en sonuç alıcı yıllar olarak tarihe geçmiştir.

"12 ŞEHİDİMİZ OLDU, 3 GÜNDE 59 TERÖRİSTİ GÖMDÜK"

12 şehidimiz oldu, ardından 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz'un hemen ardından terörle mücadele konseptinin değiştiğini artık kaynağında mücadele edeceğimizi tüm dünyaya ilan etmiştik. Güney sınırlarımızda uygun adımları atmış, teröristlerin başlarını inlerinde ezecek harekatlar başlatmıştık.

Türkiye'yi güneyinden kuşatmayı hedefleyen emperyalist oyunu bozmuştuk. Bugün de sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Daha önce kendi şehirlerimizde, dağlarımızda, karakollarımızda gerçekten içimizi acıtan alçak terör eylemlerine maruz kalıyorduk. Şimdi sınır ötesinde teröristleri kendi mağaralarında imha ediyoruz. Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse en önemli sebebi Irak ve Suriye sahalarında yürüttüğümüz operasyonlardır. 12 şehidimizin acısı hepimizin yüreğini dağladı. Şehitlik makamı, peygamberlere komşuluk makamıdır. Şehitlerimiz en büyük mükafatı Rabbimiz katında alacaktır.