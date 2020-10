Başkan Erdoğan Kayseri’den İslam düşmanına ayar verdi! Macron zırdeli

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Yaklaşık bir yıl aradan sonra Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Kayseri, asaletiyle cesaretiyle çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor. Kayseri, her ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı, Kayseri, yapılan her seçimde bizi sandıkta zirveye taşıdı. Biz de bugüne kadar Kayseri’nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik, Kayserilinin hamurunda zaten var.”



Karabağ özgürlüğe yürüyor



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi. Azerbaycan’ın ilerlediğini hatırlatan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bu sabah Aliyev’le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canlandı, böyle canlanıyor.”



Gözlerini yaşlı bırakmayacağız



Ermenilerin saldırısı ile başlayan çatışmaların Azerbaycanlıların işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine dönüştüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı, dün akşam televizyonda izledim ve Nigar kızımız oradan dertlerini anlatıyordu, tabii gözleri yaşlı. Biz, inşallah onların gözlerini yaşlı bırakmayacağız. İnanıyorum ki Azeri kardeşlerimiz, bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Dün Azerbaycan toprakları işgal edilip, kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları ‘çatışmalar dursun’ açıklaması riyakarlığın dik alasıdır. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan’ın mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”



Almanya'daki cami baskınına tepki



Libya’da, ülkenin meşru yönetimi yerine darbecilerin yanında yer alan herkesin, demokrasi sicilinin bozulduğunun altını çizen Erdoğan, Fransa başta olmak üzere, darbecilere destek veren hiçbir ülkenin, artık dünyanın diğer yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakları kalmadığını kaydetti. Berlin’de camiye polis baskınına da değinen Erdoğan, “Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Avrupa Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor” dedi. “Macron denilen zatın İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir?” diye soran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:



Macron’un tedaviye ihtiyacı var



“Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten bir yıl sonra seçim var. Akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Niye? Fransa’ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın. Şu anda, Azerbaycan’daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var. Minsk Üçlüsü içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz, silahlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz.”

Dev stadyumda kongre

AK Parti kongrelerine tam hız devam ediyor... Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen Kayseri 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan Başkan Erdoğan, katılımcıları selamladıktan sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Kongreye Kayseri’nin çeşitli ilçelerinden gelen partililer için sosyal mesafe kuralına uygun oturma planı düzenlendi ve katılımcıların ateşi ölçülerek dezenfektan ve maske dağıtıldı. Stadyuma üzerinde Erdoğan ve İlham Aliyev’nin fotoğraflarının yer aldığı “İki beden bir can Türkiye Azerbaycan” ve Mescid-i Aksa ve Azerbaycan fotoğraflarının bulunduğu “Bizi bekliyor Karabağ, Mescid-i Aksa” yazıları da stadyumda sergilendi.



Kongrede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da birer konuşma yaptı. Kongreye, AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuşmasının ardından Safiye Kurtsoy isimli yaşlı bir kadın, ördüğü çorap ve bir havluyu hediye etti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise Erdoğan’a 38 numaralı formayı hediye etti. Daha sonra Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni’ne katılan Erdoğan, “9 bin yeni konutu daha Kayseri’ye kazandırıyoruz” dedi.