Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…

Sosyal medya ilk kez gündeme gelen 15 Temmuz videosunu konuşuyor. Görüntülerde darbe girişiminin en kritik saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın havalimanındaki görüntüleri yer alıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin ilk kez yayınlanan bir videosu sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüsü oldu.

Binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde hain darbe girişiminin en kritik saatleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten gelerek havalimanında partililerle buluştuğu anların yer aldığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer alıyor.

Erdoğan müdahale ediyor

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayılan bir vatandaşı başından öpmek için kalabalığın arasına girdiği görülüyor. Bu sırada Bakan Albayrak ise bir sehbanın üstüne çıkarak vatandaşlara sesleniyor.