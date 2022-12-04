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Gündem Başkan Erdoğan ile İbrahim Tatlıses düet yaptı
Gündem

Başkan Erdoğan ile İbrahim Tatlıses düet yaptı

Şanlıurfa'da açılış törenine ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyım Ezelden" türküsünü seslendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 10:36:00 -

Şanlıurfa'da açılış törenine ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyım Ezelden" türküsünü seslendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

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