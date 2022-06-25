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Siyaset Başkan Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıkladı: Mutabık kaldık
Siyaset

Başkan Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıkladı: Mutabık kaldık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:18:00 -
Başkan Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıkladı: Mutabık kaldık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

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Yorumlar

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anlaşıldı madrid deki nato zirvesinde cumhurbaşkanı isveç ve finlandiyanın natoya girmesine onay verecek bu kaçıncı u dönüşü
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