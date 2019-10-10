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Başkan Erdoğan ikinci talimatı verdi! Milyonlarca kişiye müjde

Çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar ebeveynlere yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yasa için gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek habere kilitlenirken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan konuya dair ikinci talimat geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:59
Başkan Erdoğan ikinci talimatı verdi! Milyonlarca kişiye müjde

AK Parti’nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında işçi ailelere tanınan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının memur ailelere de tanınması konusu milletvekillerince gündeme getirildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a “Neden hâlâ hayata geçmedi?” sorusunu yöneltti.

Bakan Selçuk da memurların yaklaşık yüzde 48’inin 6 yaşından küçük çocuğu olduğunu, bu ailelerin yarı zamanlı çalışacak olmasının kamuda sıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

Erdoğan: Söz verdik, tutmamız gerekir

Aile Bakanı Selçuk’un sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerekirse kapsamını daraltalım, bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim. Söz verdik, sözümüzü tutmamız gerekir” dediği öğrenildi.

Taslak neleri kapsıyor?

Yarım zamanlı çalışma dönemi doğum sonrası analık izninin veya kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsıyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılamayacak.

Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda yarı zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Memur anneler, yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay yarım gün çalışabilecek ve maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacak. Ayrıca, anneler isterlerse, çocuk, ilkokula başlayana kadar yarım gün çalışabilecek. Bu durumda ise maaşlarının yarısını alacak.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:59
  1. AK Parti
  2. Kızılcahamam
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

  • KaraKara25 dk önce
    Dökün kadınları sokağa. Bakalım ahirette nasıl hesap vereceksiniz?
  • akınakın37 dk önce
    Bu ülkedeev hanımları ve erkekler köpek bile değil.reise en çok kızıdğım konu bu.birde kadem denen islama hizmet etmeyen ....

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