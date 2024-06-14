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Gündem Başkan Erdoğan G7 Zirvesi için İtalya’da
Gündem

Başkan Erdoğan G7 Zirvesi için İtalya’da

Yeniakit Publisher
2024-06-14 15:05:00 -
Başkan Erdoğan G7 Zirvesi için İtalya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi için İtalya’ya geldi. Burada Erdoğan’ın öncelikli konusu Gazze’deki soykırım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya geldi.

Küresel siyasetin nabzının tutulacağı zirvede, İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek.

İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.

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