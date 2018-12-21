Başkan Erdoğan: Elitler Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının başlıca müsebbidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu akşam beni tarihe götürüyor. Üniversite yıllarıma götürüyor. Burası spor sergi sarayıydı. Tabi burada üstadı dinliyorduk. O gece üstadı takdim etme fırsatı bana nail olmuştu.

Millete tepeden bakan, kendi insanını hakir gören elitler Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının başlıca müsebbidir.

Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerinin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir.

Üstad sırf milletin değerleriyle barışık kimliğinden dolayı belirli çevrelerin karakter suikastine maruz kaldı.

Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır.

Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.

Necip Fazıl Ödülleri'nin açtığı gedikten yürüyen genç sanatçılarımız, şairlerimiz, düşünce adamlarımız kaliteli çalışmalara imza atacaklardır, ben buna inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...