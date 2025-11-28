Başkan Erdoğan: Ekonominin lokomotif şehirlerinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’den övgüyle söz etti. Erdoğan, ilin hem Türkiye’nin hem Anadolu’nun gururu olduğunu söyledi. Erdoğan, ekonominin lokomotif şehirlerinden Kayseri’nin şanına yakışır şekilde her gün büyüdüğünü, geliştiğini ve cazibesini artırdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, üretimin, ticaretin, sanayinin ve tarımın merkez şehri Kayseri’nin kendi rekorlarını kırmaya devam ettiğini aktardı.

İHRACATTA GÖZLE GÖRÜLÜR YÜKSELİŞ

Erdoğan, şunları kaydetti: “2002’de Kayseri’den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolardı. 2024 yılında bu tutar, 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri’nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı, yüzde 1.6 oranında arttı. Aralarında Irak’ın, Almanya’nın, ABD’nin de olduğu dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri’nin ürünleri rafları süslüyor. Kayseri’nin Irak’a ihracatı 2024 yılında 297 milyon dolardı. Yani 2002’de tüm dünyaya yapılan ihracatı bugün Kayseri neredeyse bir ülkeye gerçekleştiriyor. Sadece mobilya ürünleri değil, elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi hemen her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor.”

Kayseri’nin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gereken her türlü katkıyı sağladıklarını ifade eden Erdoğan, “Teşviklerimizle tamamlanan bin 52 özel sektör projesinde 92.1 milyar lira yatırım gerçekleşti. Böylece son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkânı oluştu. Daha bunun dışında pek çok teşvik, destek, hibe ve projeyle Kayseri’nin yanında olduk. Bundan sonra da Kayseri’yi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

Erdoğan, Kayseri’nin Selçuklu’nun şaheseri, Dulkadiroğulları’nın otağı, Osmanlı’nın ilim ve irfan merkezi, Cumhuriyetin ticaret şehri olduğuna işaret etti. Erdoğan, “Kayseri’ye baktıkça sadece ticareti, sanayisi, turizmi ve tarımıyla büyük bir başarı hikâyesi görmüyoruz. Aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın, huzurun, her köşesine hâkim olduğu örnek bir il görüyoruz. Kayseri 85 milyon olarak birliğimizin ve dirliğimizin çimentosudur” şeklinde konuşttu.

Kayseri’nin hoşgörünün, uzlaşmanın, farklı kimliklerle güven içinde yan yana yaşamanın şehri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şu görüşleri paylaştı: “Kayseri’den birlik çıkar, Kayseri’den devlet kurucuları, devlet başkanları çıkar. Kayseri’den Hunat Hatun, Gevher Nesibe Hatun gibi her biri dünyaya örnek olacak devlet analar çıkar. Kayseri’den Erciyes’i İstanbul’a götürüp Süleymaniye Camii olarak inşa eden Mimar Sinan’lar çıkar. Arif Nihat Asya, ‘Dağ parçası kubbeler ufaktan iriden, gel haşmeti seyret ileriden beriden, bir mucize devrinde Sinan, Erciyes’i İstanbul’a dikmiş getirip Kayseri’den’ diyor. Buradan Davud-i Kayseri gibi alimler, Seyrani gibi halk ve Hak şairleri çıkar. Kayseri, bir ucu Halep’te diğer ucu Gence’de olan Aşık Kerem coğrafyasının kalbidir, merkezidir, nabzının attığı yerdir. Gesi Bağları’ndan bir tutam gülün her biri gönül coğrafyamızın her dağından, bağından, vadisinden derlenip söz, sevda, türkü olmuş ve Kayseri’de koca bir demet hâline gelmiştir. Kayseri’yi anlamak, Türkiye’yi anlamak demektir. İşte biz de kökü bin yıllık mazide, gözü atide bir şehir olan Kayseri’den aldığımız ilhamla tüm Türkiye’ye hizmet için koşturuyoruz.”