Başkan Erdoğan duyurdu: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin ila 60 bin lira arasında destek! İşte kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde konuştu.

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet bölgesi illerinde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları için iki ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık." açıklamasında bulundu.

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