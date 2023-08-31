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Ekonomi Başkan Erdoğan duyurdu: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin ila 60 bin lira arasında destek! İşte kararı
Ekonomi

Başkan Erdoğan duyurdu: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin ila 60 bin lira arasında destek! İşte kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 22:35:00 - 2023-08-31 22:36:23
Başkan Erdoğan duyurdu: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin ila 60 bin lira arasında destek! İşte kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında destek vereceğiz'' dedi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde konuştu.

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet bölgesi illerinde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları için iki ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık." açıklamasında bulundu.
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