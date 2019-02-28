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Başkan Erdoğan: Çok seviyorlarsa oraya gitsinler

Erzurum'da halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü yandaşlarına seslenerek ''Kürdistan Kuzey Irak'ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan yok.'' dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:06
Başkan Erdoğan: Çok seviyorlarsa oraya gitsinler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. 

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Erdoğan'dan vatan düşmanlarına Erzurum kongresi göndermesi

Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyoruz. "Vatan bir bütündür bölünemez, manda ve himaye yani: Vesayet kabul edilemez!" sözünü bir asır önce Erzurum'dan ilan etmiştik.

Bu ülkeyi bölmeyecekler, Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorsa oraya gitsinler, benim ülkemde Güney Doğu var.

CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. 4'ü bir araya gelmişler.

Erzurum bir zamanlar bizim olan tüm topraklarda şehitlerinin kanı olan Erzurum! Türküleriyle gönül tellerimizi titreten Erzurum! Bir aylık bir aranın ardından kar ve tipi altında sizi gönülden selamlıyorum Erzurum. Her fırsatta Dadaşlarla buluşmak bizi memnun ediyor. Can sağlığı oldukça memleketi, vatanı için her şeyi göze alacak Erzurum'un yiğitlerini selamlıyorum.

Başkan müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan, "1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni de kuracağız. Erzurum'da şehir hastanesiyle tanışacak. Biz Erzurum'u ihmal etmedik etmeyeceğiz. Erzurum'da 10 bin konuk projesini de tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik." sözleriyle müjdeyi verdi.

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"İspir ve Özbağ tünellerinden birini şimdilik bitirdik sıra ikincisinde. Bu tüneller bitmeye başladı, sizleri Karadeniz'e bağladık. Önceden buralardan geçilebiliyor muydu? Biz Ferhat'ız sizler Şirin. Ferhat ve Şirin'i buluşturduk."

"3 tünel Karadeniz yollarını bağlamaya devam edecek. Yolların süreleri kısaldıkça kısalıyor. Erzurum Aziziye yolu da bir sonraki yıl tamamlanacak. Erzurum'un kent içi trafiğini rahatlatmak için de tramvay çalışmaları başladı. Havaalanı yolcu trafiği de 1 milyonu geçti. 2004'te Erzurum'u doğalgaz ile tanıştırdı. Geçen sene 164 kilo metrelik dağıtım hattı yaptı. Şehirdeki doğalgaz dağıtım hattını 1115 kilometreye çıkarttı."

"İzmir'e suyu biz getirdik''

Başkan Erdoğan çiftçilere verilen desteği anlatırken, İzmir'deki sorunlara da değindi. Başkan Erdoğan, "Erzurumlu çiftçilere 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Üniversitelerimiz sanayicilerimiz el ele verecek teknoloji ve sanayi üretmeleri için şehre teknopark kurduk. Bay Kemal, "Ankara ve İstanbul'da belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız" diyor. Bay Kemal İzmir sendeydi suyu ucuzlattın mı? Ya sen İzmir'e su veremiyordun biz su getirdik." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:06
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Erzurum
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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  • dadaşdadaş22 dk önce
    aynen öyle tutan yok terk eder gidersin

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