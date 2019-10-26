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Başkan Erdoğan: Bendeki yeri değişmedi, hiç değişmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "Fenerbahçe'nin yeri asla değişmedi, değişmeyecek" dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
Başkan Erdoğan: Bendeki yeri değişmedi, hiç değişmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuştu.

Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir. Pek çok alanda lider ve öncü olan Fenerbahçe'ye yakışan da buydu ve bunu gerçekleştirmiştir.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcusuyla milli formamızla yarışıyor Fenerbahçe. Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir. Takım tutmak bir gönül işidir. İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü.

Fenerbahçe'nin yeri asla değişmedi, değişmeyecek

Rahmetli babam sporculuğa devam etmeme müsaade etmedi, okumamı istedi. Sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe'yle ile olan muhabbetimiz, çeyrek asrı bırakan siyasi görevlerim sürecinde hizmet verme bakımından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım. Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, değişmeyecek. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor.

Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir. Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah yüksek divan kurulumuzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verip, her türlü katkıyı sunacağız. Hem tarihi, hem coğrafi mirasımızdan dolayı sporun çok daha ileride bulunması gerekiyor. Neden kulüplerimiz ve milli takımlarımız çok daha büyük başarılara imza atmasın? Her ne kadar göğsümüzü kabartan başarılarımız olsa da arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalya dağıtılan organizasyonlardan bir-iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız, daha iyisini yapabiliriz.

Bizim oynadığımız dönemde nerede yeşil saha... Toprakta oynuyorduk. Buralarda şöyle bir yuvarlandığın zaman zaten hemen deriler kalkıyordu. Buralardan yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar beğenilmez hale geldi. Dünyada birçok ülkeyle tartışılamayacak stadyumlara sahibiz. 2. liglerde bile bambaşka stadyumlar var. Nerelerden nerelere geldik. Önem ve öncelik vermemiz gereken sıradaki yer okullardır. Düşünün ki Fenerbahçe'nin artık basketboldaki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı artık devam ettirmemiz lazım. Yüzmede Fenerbahçe'de bir başarısı var, bunu artırarak devam ettirmeli. Kızlarımızın başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde.

Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Bu ülkenin istiklaline hizmet etmek için vücut bulmuş bir kulüptür. Tüzüğünde yazsın yazmasın, her kulübün hatırlaması gereken günlerden geçiyoruz.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 3 sa önce
    Fenerbahçeliyim diyene kadar keşke tarafsız kalabilseydiniz. Bulunduğunuz makam bunu gerektirirdi. Yaptığınız yanlışlara bir yenisini daha eklediniz.
  • ahmetahmet4 sa önce
     futbolcu olmanı önlediği için Allah babandan razı olsun..

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