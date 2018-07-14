0553 313 94 23

Başkan Erdoğan bedelli askerlik için tarih verdi İşte o tarih

Bedelli askerlik bekleyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika müjde geldi. Başkan Erdoğan, bedelli askerliği en geç yeni yasama döneminde açıklanacağını ancak daha önce kararnameyle de çıkabileceğini söyledi. Yani Başkan Erdoğan, bedelli askerlik ekime kalmadan da çıkabileceğinin sinyalini verdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:20
Başkan Erdoğan bedelli askerlik için tarih verdi İşte o tarih

Bedelli askerlik bekleyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika müjde geldi. Başkan Erdoğan, bedelli askerliği en geç yeni yasama döneminde açıklanacağını ancak daha önce kararnameyle de çıkabileceğini söyledi. Yani Başkan Erdoğan, bedelli askerlik ekime kalmadan da çıkabileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 milyon genci yakından ilgilendiren bedelli askerlik konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta yaptığı bedelli askerlikle ilgili değerlendirmeleri şöyle: Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (1 Ekim’de başlayacak) açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz”

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:20
  1. bedelli askerlik
  2. başkan erdoğan bedeli askerlik
  3. bedelli askerlik kararname
  4. erdoğan bedelli askerlik kararname
  5. Gündem
  6. son dakika
  7. asker
  8. recep tayyip Erdoğan
  9. son dakika haberleri
  10. haber
  11. kararname

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail uçakları Gazze'yi vurdu!
    1. Katil İsrail uçakları Gazze'yi vurdu!
    2. Skandal görüntüler! Müslümanları..
    3. Irak hükümeti Bağdat'ta internet..
    4. Bedelli askerlik kararnamesi geliyor!..
    5. Belirlendi! AK Parti: 228, CHP: 106
    6. Şanlıurfa'da terör propagandasına 8..
    7. UBER'de işten çıkarmalar sürüyor!..
    8. Resmi gazetede yayımlandı! 15..
    9. Ankara'da otobüs kazası: 15 kişi yaralı
    10. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    11. Adnan Oktar'ın villasına kepçeler..
    12. Polis memurunun korkunç ölümü!
    13. Amerika'ya meydan okudular! Harekete..
    14. Başkan Erdoğan bedelli askerlik için..
    15. Yeniden örgütleniyorlar! "Berlin'de..
    16. Resmi gazetede yayımlandı! 15..
    17. Adnan Oktar ve grubunun aylık geliri..
    18. Trump ve Putin’in gündeminde İran olacak
    19. Gerilim artıyor! Şehirde internet..
    20. Ve Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    MHP'li Sancaklı'dan 'sarı öküz' Emin Çölaşan'a tokat gibi cevap
    MHP'li Sancaklı'dan 'sarı öküz' Emin Çölaşan'a tokat gibi cevap
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Pilot kokpitte sigara içti uçak 5 bin metre düştü
    Pilot kokpitte sigara içti uçak 5 bin metre düştü
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!