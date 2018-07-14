Başkan Erdoğan bedelli askerlik için tarih verdi İşte o tarih

Bedelli askerlik bekleyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika müjde geldi. Başkan Erdoğan, bedelli askerliği en geç yeni yasama döneminde açıklanacağını ancak daha önce kararnameyle de çıkabileceğini söyledi. Yani Başkan Erdoğan, bedelli askerlik ekime kalmadan da çıkabileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 milyon genci yakından ilgilendiren bedelli askerlik konusunda son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşünde uçakta yaptığı bedelli askerlikle ilgili değerlendirmeleri şöyle: Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde (1 Ekim’de başlayacak) açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz”