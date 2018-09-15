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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev'den samimi karşılama

Sabah saatlerinde özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'a hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye indi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'a samimi bir karşılama töreni düzenledi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:40
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev'den samimi karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan  Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz  Hasanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü  Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı. Erdoğan ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakü'ye geldi.

Resmi törenin ardından Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüşecek. Görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel konuların konuşulacağı tahmin ediliyor. Erdoğan, Bakü'de daha sonra askeri geçit törenine katılacak.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 11:40
  1. Ankara
  2. Bakü
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Azerbaycan

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