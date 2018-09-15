Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev'den samimi karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı. Erdoğan ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakü'ye geldi.

Resmi törenin ardından Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüşecek. Görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel konuların konuşulacağı tahmin ediliyor. Erdoğan, Bakü'de daha sonra askeri geçit törenine katılacak.