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Başkan Erdoğan Artvin'de açıkladı: 2022'de hizmete açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de toplu açılış töreninde müjdeyi verdi. Erdoğan, "Şehirdeki havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.

01 Mart 2019 Cuma 17:27
Başkan Erdoğan Artvin'de açıkladı: 2022'de hizmete açıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle

Bugün Sarp Gümrük Kapısı'nın yeni bölümünü açıyoruz. İşte biz buyuz. Artvin hizmetin, eserin, yatırımın kıymetini çok iyi bilir. Bunun için Artvin'in 31 Mart'ta tercihini AK Parti'den gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Artvin 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Merkezde ve tüm ilçemizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, işte gönül verdiğim Artvin budur..

Artvin bambaşka güzel olacak

Biz Artvin'i çok sevdik. Sevmekle kalmadık. Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya ulaşamadık, bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Geldik, şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir taraftan o güzellikler inanın 4-10 sene sonra şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak.

Ekonomimize her yıl 45 milyon euro katkı sağlayacak

Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık. Ülkemizin en büyük baraj yatırımlarını burada yaptık. Çoruh nehrini altın gerdanlıklarla donattık.Türkiye'nin en yüksek dünyanın en yüksek 6. barajını inşa ettik. Artvin dünyada marka oldu. Yusufeli Barajını da yapıyoruz. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak.

Havalimanı 2022'de hizmete giriyor

Artvin Çoruh Üniversitesini biz yaptık. İmar Barışıyla 24 bin 166 vatandaşımızın sıkıntısını giderdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık. Cankurtaran Tüneli'ni biz yaptık. Çok sayıda kazanın yaşandığı Hopa Dağı Geçidi'ni tamamladık. Havalimanımızın yapımı devam ediyor. Onu da denizin üzerine yapıyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz.

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:27
  1. Ardahan
  2. Artvin
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ismime luzum yokismime luzum yok37 dk önce
    ne aciyor onuda yazin bi zahmet hep toplu acilis kimse ne acildigini bilmiyor

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