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Aktüel Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu
Aktüel

Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu

Başkan Erdoğan, "3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi" vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 20:16:00 - 2021-12-17 20:16:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.

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