Başkan Erdoğan açıkladı: İş Bankası’ndan sonra sırada o var

Moldova'daki resmi temasların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devri konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İş Bankası hisseleri sonrası sırada Şişe Cam'ın olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişecam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Bir başka şey daha var: Türkiye Şişe Cam... İş Bankası’nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da (CHP) gidiyor. Yani, Şişe Cam’daki İş Bankası iştiraklerinden de aynı şekilde Hazine’ye gelmesi gereken pay var. Bunların üzerinde çalışacağız. Biz partimize yönelik bir hak arayışı içinde değiliz. Millete ait olan bir hakkı arıyoruz. Milletin şu andaki yeri de Hazine’dir. Her şeyi de yine hukuk içinde, yasal olarak yapacağız. Buradan Hazinemizin, milletimizin hakkını inşallah kurtarma gayreti içinde olacağız.”