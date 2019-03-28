Başkan Erdoğan açıkladı: 23 Nisan'a kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Êrdoğan, daha önce 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağı belirtilen Ankapark'ın, 23 Nisan'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark'la ilgili yeni bir müjde verdi.

Erdoğan, daha önce 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağı açıklanan Ankapark'ın tarihinin uzatıldığını ve 23 Nisan'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.