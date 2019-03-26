0553 313 94 23

Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Van Mitinginde halka seslendi. Erdoğan, "Buradan ilan ediyorum, bir daha hiçbir güç Türkiye’yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi ekonomide altyapı da geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. " dedi.

26 Mart 2019 Salı 14:20
Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'da düzenlenen mitinginde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şu meydandaki heyecana bak, Van bugün bambaşka... Şimdi bu meydandaki kardeşlik coşku bizim en büyük moral kaynağımızdır. Havalimanından buraya kadar cadde boyu Vanlı kardeşlerimin aşkını heyecanını gördüm. Van ile aramıza kimseyi sokmadık sokmayız. Bizim aramızdaki bu bağı ancak yüreği bu şehir bu ülke için aşkla çarpanlar görebilir.

Birileri yıllarca milletin içine nifak sokmaya çalıştılar. Nicelerinin hayatı karardı. Milleti birileri yıllarca sağcı solcu Türk Kürt Alevi Sünni diye bölmeye çalıştılar. Sonuçta gördük ki bunların hepsi ülkemizin üzerinde hesabı olanların oyunlarından ibaret. Ben depremin olduğu gece Erciş’e geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi onların böyle bir derdi var mıydı? Ama biz buradaydık.

Van’ı biz kendi haline bırakamazdık. Mahallerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Tünellerle evleri bağladılar milletin mahremine girdiler. Herkesi istismar ettiler Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1996’da Tatvan’da yol kesip iki masum vatandaşımızı bunlar katletti.

"Bu teröristleri kıstırıp yok etmezsek..."

Van’da anaları ağlatan çocukları yetim öksüz bırakan hepsi bunlardı bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmezsek masum insanlarımızın kanını dökecekler. Niye Cudi’ye Tendürek’e Gabar’a Kandil’e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. Kürt kardeşlerimin geri kalmışlık hak ve özgürlüklerin çözmek için çok çalıştık. Türkiye’de kim hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorsa bu doğru değil.

Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi geri kalmışlık ve hak-özgürlük sorunlarını çözmek için çalıştık. Reformları her türlü riski göze alarak hayata geçirdik. CHP'nin kangrene çevirdiği pek çok meseleyi hal yoluna koyduk. Ülkemiz demokrasini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Kendi dillerini propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla cezaevlerinde gidip anneleri evlatlarıyla kendi dilleriyle konuşuyor mu? Burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye hukuk devletidir ve hak arama yolları açıktır. Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği olgunluk seviyesine gelmiştir. Hiçbir şeyin gizli saklı kalması mümkün değildir.

"Buradan ilan ediyorum, bundan sonra..."

Siz gözünüzün gördüğüne bizzat yaşadıklarınıza bakın. Burada Van’dan ilan ediyorum. Türkiye şu an bizi izliyor. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi ekonomide altyapı da geldiği seviyenin gerisine düşüremeyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi herkesin birbirine şüpheyle kem gözle baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecektir. Bundan sonra Türkiye sadece birliği beraberliği kardeşliği konuşacak.

Ülkemizin kalkınması vurduğu darbelerle bilinen bu zihniyetlerin ittifakı ile böyle bir geleceğe ulaşamayız. Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar 31 Mart’ta karşımıza çıkan o ittifakı kuranlardır. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vereceğiz. Ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeyle bilinen bu zihniyetlerin ittifakıyla geleceğe ulaşamayız. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki adı Saadet ama kendisinin Saadet olmayan parti... Bitmiş tükenmiş bunlar. Öyle bir ittifak ki Van’da Diyarbakır’da İstanbul’da Ankara’da başka konuşuyorlar. Bu öyle bir ittifak ki bukalemun gibi Batı’da başka Doğu’da başka kılığa giriyor.

"Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz"

Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz. Sadece yıkmayı vaat ediyorlar yapmayı değil. Bu ülkeye yıkım ekibi değil inşa ekibi lazım. Ecdadımız Süleymaniye’yi Selimiye’yi inşa etti. Biz de Çamlıca Camii’ni Külliye’yi inşa ettik. Biz inşa ve ihya için varız.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir yapmak için sizden destek bekliyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart gecesini çok yakından takip edeceğim.

Birileri laf ola beri gele konuşuyor. Ben size sadece konuşmayacağım ben size bu dev ekrandan delillerle konuşacağım…Biz Van’ı sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla donattık. Bay Kemal akşam yalan sabah yalan. Biz Van’a 17 yılda yaptıklarımızla konuşuyoruz. 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık.

Evlatlarımız en iyi eğitimi alabilsin diye şehirlerimizi okullarımızla donattık. ABD’nin başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır uyguluyoruz ve geliştiriyoruz. Millet bahçelerimizle her yaştan insanımızın huzur içinde vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturduk. Bu devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu gösterdik. Geçmişte hastane kapılarında perişan olan Vanlılar bugün Avrupa standartlarında hizmet alıyorlar. Depremin ardından seferberlik ilan edip Van’ın önemli bölümünü yeniden inşa ettik. 25 bin konutu Van’da biz yaptık. Van’ın suyu bile yoktu

Teşvik müjdesi

Şimdi burada bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 TL destekleme ödemesi yapacağız. Ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Van’da 31 Mart’ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Van 31 Mart’ta şehrimizin önünde hep birlikte yepyeni bir dönem açıyor muyuz? Seçim gecesi gözüm Van’da olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:20
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Van
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bu ülke kurulduğundan bu yana adalet görmedi. Sizinle beraberse Adalet masumların katledilgiği süründüğü bir mecraya sürüklendi
  • Zenci MusaZenci Musa1 sa önce
    Ahhh, Reis düşmanlığı adamın gözlerini kör, vicdanını da kapkara etmesin (amin)..!
  • AdemAdem1 sa önce
    Keşke öyle olsa hayalimiz paris yaşantımız sudan....
  • Celâl SevimliCelâl Sevimli1 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemin yerlerde sürünen itibârını ayağa kaldırdın millet olarak sana şükrân borçluyuz.Allah(cc)yâr ve yardımcın olsun.
  • aydın mertaydın mert1 sa önce
    ben bu işten bişey anlamadım.. dendi ki başkanlık sistemine geçince tüm sorunlar hallolacak.. terör bitecek, ucuzluk olacak, dolar düşecek... dendi ama hiç biri olmada hatta şimdi de beko sorunu çıktı.. en iyisi biz yeniden parlementer sisteme dönelim. o zaman sorunların en azından sistemden kaynaklanığını biliyorduk...
  • önderönder1 sa önce
    DAVA AÇILDI çukurlara gömüldü dava kapandı fetöcü
  • kayaderekayadere1 sa önce
    ERCAN DENILEN terörist cukurlari sen kazmis olmayasin ne kadar iyi bilgi sahibisin bakarsin sanada bir cukur bulunur HDP li serefsiz namerdin cikmasi cukurlarda HDP vardi eh sanada sira gelecek hadimo ercan.
  • metin halıcımetin halıcı1 sa önce
    sayin baskan son 5 gün dayan,,,, ama saadete bu kadar yüklenme lütfen ... saadetle öbürlerini ayni kefeye koymaniz hos olmuyor... size gönül merme egiliminde olanlar sizden dönüyor bilesiniz.
  • ercanercan2 sa önce
    van mitinginde yine çukur kazdılar meselesi gündeme gelid.tamam da bu hedek veya çukur her neseye kimin zamanında kazdılar? neden o zaman engel olunmadız? iktidarda chp mi vardı? neden görmezden geldindi? veya geldiler...her kimse sorumlusu neden dava açılmadı veya açılmıyor.. yerel seçimle ilgisi olmayan konularla millet oyalanıyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alevi kanaat önderlerinden Kırmızı’ya destek
  1. Alevi kanaat önderlerinden Kırmızı’ya..
  2. Mor havuç neye iyi gelir?
  3. Mor havuç neye iyi gelir?
  4. Edirne Valisi Canalp, özel çocuklarla..
  5. Karaciğer nakli oldu ilk kez yumurta,..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13-14-15..
  7. Minik bebeğiniz için en doğru ayakkabı..
  8. Şehitler anısına 20 metrelik Türk..
  9. Nurdağı’nda Muhsin Yazıcıoğlu ve..
  10. Yemen'den ABD'nin Golan Tepeleri..
  11. AK Parti'nin Van mitingi
  12. "Vergi kaçıran kimse şehrül emin..
  13. AK Parti'nin adayı çekildiğini açıkladı
  14. Çiftlik Bank iddianamesinin detayları..
  15. 832. Sokak asfaltlanıyor
  16. Matadorlar meclise giriyor
  17. Ömer İşlek’ten Korkuteli’ne "Doğal..
  18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
  19. Gaün öğrencilerine akademik kariyer..
  20. Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın..
  21. ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern..
  22. Kartal Belediyesi’nden bez torba..
  23. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel..
  24. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
  25. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
  26. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
  27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
  28. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
  29. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
  30. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

Günün Karikatürü

25 Mart 2019
Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız