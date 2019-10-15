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Başkan Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli

Başkan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir." açıklamasında bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 10:13
Başkan Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumunu, Amerikan The Wall Street Journal'a (WSJ) yazdığı "Başkaları Harekete Geçmezken Türkiye Adım Atıyor" başlıklı makalede değerlendirdi.

PKK terör örgütü ve Suriye uzantıları ile DEAŞ terör örgütüyle de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin hiçbir etnik veya dini toplulukla bir sorunu yoktur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin teröre bulaşmamış tüm vatandaşları bizim nazarımızda eşittir. Bilhassa Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz.

Suriye iç savaşının başladığı 2011'den bu yana hiçbir ülkenin, yaşanan insani krizin acılarını Türkiye kadar net hissetmediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıyı kabul ettiğini, sığınmacıların eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 40 milyar dolar harcandığını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası toplumdan çok az destek aldığını, misafirperverlik kültürünün gereği olarak milyonlarca savaş mağdurunu misafir etmenin yükünü sırtlandığını hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bir noktada Türkiye yapabileceklerinin sınırına ulaştı. Uluslararası finansal destek olmaksızın mültecilerin Batı'ya gidişini durduramayacağımız yönünde uyarıları defalarca yaptık. Sorumluluklarından kaçmak isteyen devletler, sonuçsuz kalan uyarılarımızı gerçeklerin bir ifadesi değil, birer tehdit olarak yansıttı. Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda ise Suriye'nin kuzeyi için bir plan geliştirdik.

Bu planı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda geçtiğimiz ay dünya liderleriyle paylaştım. Türkiye, bu plan uyarınca insani krizi sonlandırmak, düzensiz göçün temelinde yatan şiddet ve istikrarsızlığı nihayete erdirmek için geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Mülteci krizini bitirmek için bir alternatif plan olmadığını düşünürsek, uluslararası toplum ya ülkemizin çabalarına destek olmak ya da sığınmacıları kabul etmeye başlamak durumundadır."

Hiçbir DEAŞ militanının Suriye'nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazırız.

"Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Ulusal Ordusu ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan terörist unsurları etkisiz hale getireceğini vurgulayan Erdoğan, bölgedeki teröristlerin, 300 bin Kürdün de arasında olduğu Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesini engellediğini kaydetti.

Erdoğan, makalede "Aynı zamanda PKK terör örgütü ve Suriye uzantıları ile DEAŞ terör örgütüyle de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin hiçbir etnik veya dini toplulukla bir sorunu yoktur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin teröre bulaşmamış tüm vatandaşları bizim nazarımızda eşittir. Bilhassa Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, binlerce masum insanı katleden DEAŞ terör örgütünün İslam diniyle bir tutulmasına da karşı çıktığını belirterek, "Hiçbir DEAŞ militanının Suriye'nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da kaynak ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

"Arap Baharı artık meşruiyetini tamamen kaybetmiştir"

Türkiye'ye DEAŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkelerin, 2014-2015 yıllarında yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Belki de ismini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014 yılında İstanbul'a giden bir uçağa, bavulunda mühimmatla nasıl binebildiğini izah edecektir. Aynı şekilde bugün ülkemize silah satışını engellemeye çalışan Fransa, Türkiye'nin terör saldırıları öncesinde verdiği erken uyarıları neden göz ardı etmiştir?"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonu "işgal" olarak tanımlayan Arap Birliği'nin bazı sorulara yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları vatanlarına kavuşturma çabalarından bu kadar rahatsızlık duyan bu ülkeler, kaç savaş mağduruna kapılarını açmıştır? Suriye'de yaşanan insani krizin sona erdirilmesi için ne tür katkılarda bulunmuşlardır? İç savaşı bitirmek için hangi siyasi girişimleri desteklemişlerdir? Açıklamaları Arap halkının gerçek görüş ve duygularını yansıtmayan Arap Baharı artık meşruiyetini tamamen kaybetmiştir.

Uluslararası toplum, Suriye krizinin tüm bölgeyi bir istikrarsızlık girdabının içine çekmesini engelleme fırsatını kaçırmıştır. Birçok ülke, bu ihtilafın düzensiz göç ve artan terör saldırıları gibi olumsuz yan etkilerini tecrübe etmiştir. Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma, Suriye'deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir."

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:13
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. The Wall Street Journal
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Anadolu Ajansı

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