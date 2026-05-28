Başkan Ekinci, vatandaşlarla bayramlaştı

Sorgun Belediye binasında bayramlaşma programında vatandaşlarla buluşan Başkan Ekinci, güncel konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Sorgun'un son 6-7 yıldır yapılan çalışmalarla beraber şehir görünümüne geldiğini belirten Ekinci, Bosna Hersek'te yapılan kültürel çalışmalara değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her birimize hayırlı olsun, Bosna Hadzici Beldiyesi'nde Sorgun Parkı ve Kardeşlik Çeşmesini açmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Her birinizin hayrını da Cenabı Allah kabul etsin. Bizler Sorgun Belediyesi ile Hadzici Belediyesi bir kardeşlik oluşturdu. Bu kardeşlik neticesinde de orada her birimizin gururla söyleyeceği, gittiğimiz zaman da uğrak verebileceğimiz bir parkımızı inşa ettik. İnşallah Cenabı Allah nasip kısmet ederse o bölgeye Kınalı Hasan'ın ismini taşıyan bir yürüyüş yolu, bisiklet yolu da yapmayı planlıyoruz. Onunla ilgili görüşmelerimizi de bu gittiğimizde heyet olarak gerçekleştirdik."

Başkan Ekinci ayrıca 6 yıldır ilçedeki pek çok noktada altyapı, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattını tamamladığını ifade etti.

Sorgun'da ve Türkiye'deki Cumhur İttifakı hususuna değinen Başkan Ekinci, "Sorgun'da Cumhur İttifakı; hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partisi bileşenleriyle belki de şimdiye kadar olmadığı kadar uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ama kendisini Cumhur İttifakı'nın karşısında gören bir güruh var. Sosyal medya yorumlarına bakın. Bunu çok ciddi bir şekilde hissedersiniz. Cumhur İttifakına itiraz eden yani AK Parti ve MHP birlikteliğinin oluşturduğu Cumhur İttifakının karşısında yer alan siyasi partileri tercih eden insanlar, bizim üzerimizden Cumhur İttifakını yıpratmaya çalışıyor. Konunun özeti budur" ifadelerini kullandı.



Sorgun'un modern bir çehreye ulaştığını belirten Başkan Ekinci, "Şunu iyi ayırmak lazım. Belediye yatırımları, belediye hizmetleri ile genel siyaseti de birbirinden ayıran bir mantıkla hareket etmek lazım. Nihayetinde Sorgun her birimiz için hizmet noktasında yaptığımız çalışmalarla beraber aslında göz dolduran bölgesinde nihayetinde kendinden söz ettiren, geldiği noktada da gerçekten bir şehir görüntüsüne kavuşmuş olan bir ilçedir. Bu yatırımlar bizim öncülüğümüzde hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Partili arkadaşlarımızın desteğiyle beraber ciddi manada göreceksiniz ki önümüzdeki dönemler bunun meyvelerini daha iyi göreceğiz, daha iyi alacağız. Çalışma arkadaşlarımla beraber 2019'dan bu zamana kadar ve bundan sonraki süreçte de hiç durmadan yılmadan yıkılmadan Sorgun için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.